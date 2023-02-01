Стремительно стареющий Маликов превратился в деда после разрыва с женой

Маликов не афишировал изменения в жизни.

29 января российскому музыканту Дмитрию Маликову исполнилось 53 года. Артист отметил праздник на отдыхе в теплых краях. В Сети появились кадры, на которых Маликова окружают пальмы, море и белый песок. Стремительно стареющий, как и все, артист встретил день рождения в окружении детей. При этом его жены на отдыхе замечено не было. Вероятно, пара решила, что такой краткосрочный разрыв им не помешает.

Несмотря на возраст, Дмитрий Маликов не старается молодиться как Олег Газманов и не делает себе ультрамодных стрижек и бородок. С точки зрения имиджа он практически такой же, как был 20 лет назад, только выглядеть стал гораздо старше. При этом артист не афишировал, что по факту он уже давно превратился в деда.

Оказывается, у Дмитрия Маликова есть маленькая внучка Аня, которая растет творческой и талантливой девочкой. На днях старшая приемная дочь артиста Ольга Изаксон показала в соцсетях видео, на кадрах которого предстала внучка Дмитрия Маликова.

Старшую дочь жена Маликова родила в первом браке. Артист принял ее как родную. Ольга занимается фотографией и всячески развивает творческий потенциал. К искусству она приобщает и внучку Маликова. На свежем видео девочка раскрашивает глиняную фигурку, которую слепила сама.