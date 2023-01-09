"Сложно поверить, но мы вместе": вывалившая грязное белье Барановская объявила о браке с Гордоном

Юлия Барановская заговорила о связи с Александром Гордоном.

В 2014 году в эфир вышел первый выпуск шоу Первого канала "Мужское / Женское". Его ведущими по сей день являются Александр Гордон и Юлия Барановская. Они, можно сказать, вываливают грязное белье героев своей передачи – рассказывают об их проблемах и конфликтах, обсуждают их личную жизнь, пороки и зависимости.

В понедельник, 9 января, был показан первый в 2023 году выпуск "Мужского / Женского". В нем Барановская объявила о так называемом браке с Гордоном. "Сложно в это поверить, но мы с тобой вместе девять лет", – сказала ведущая шоу, обращаясь к Александру. Она отметила, что этот брак – самый долгий в жизни Гордона. "Потому что у нас с тобой самая большая семья – вся страна", – добавила экс-супруга Андрея Аршавина.

Гордон несколько раз прервал соведущую, отметив, что столько, сколько они вместе ведут шоу, не живут.

Юлия Барановская не шутила, говоря о продолжительности браков Александра Гордона. Самая долгая супружеская жизнь была у журналиста с писательницей и переводчицей Марией Бердниковой. Этот союз, который стал первым для телеведущего, просуществовал восемь лет. После нескольких неудачных браков он в 2022 году женился на студентке Софии Каландадзе, которая моложе его почти на 40 лет.