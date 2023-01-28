"Всю жизнь убирала рвоту и лечила ЗППП": униженной жене Боярского плюнули в душу

Д`Артаньян оказался прекрасным актером и плохим мужем. В молодости Михаил Боярский не хранил верность жене Ларисе Луппиан, с которой вот уже почти полвека живет бок о бок. Униженная супруга знала о похождениях любимого и смогла их простить, но предательство так и осталось камнем на шее женщины.
Вопреки семейной драме партнерша окружила актера любовью, спасла его от тяжелой болезни и пагубных зависимостей. Поклонники звездной четы наделили Ларису статусом человека великого сострадания, ведь спасти брак удалось лишь ценой ее личной жертвы.
Сейчас Михаил Боярский и Лариса Луппиан концентрируются на детях и внуках, хотя это счастье и не окупает пережитых конфликтов. Однако пользователи Сети продолжают вспоминать гнусные поступки Д`Артаньяна и бросать тень на его избранницу.
Жене артиста плюнули в душу в комментариях к одной из статей портала LiveJournal. Едкими словами в обсуждениях ее практически смешали с грязью. А ведь все началось с банальной провокационной фразы.
"Мужчины не вписываются жить с алкоголичками и спасать их, это женщины любят так делать. Ну например, жена Боярского Лариса, всю жизнь занималась тем, что убирала из-под него рвоту и лечила ЗППП, но многие считают ее самой мудрой женой в России!" — написала некая k_rostovskaya.