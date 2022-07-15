"Боль": Покалеченная изменщиком Боярским Луппиан собралась разводиться

Вокруг Михаила Боярского всегда было много поклонниц.

Через несколько месяцев Лариса Луппиан отметит свое 70-летие. За длинную жизнь она успела реализоваться не только в качестве актрисы и художественного руководителя, но и прекрасной жены и матери. Вместе с Михаилом Боярским она уже больше 40 лет, однако на пути их длинных отношений были и сложные моменты.

Артистка никогда не скрывала тот факт, что ее муж – не самый верный мужчина на этом свете. Она не раз говорила, что вокруг супруга всегда были толпы поклонниц, да и сам он грешил, изменяя своей любимой женщине. При этом актер никогда не признавался в своей неверности, а подобные разговоры называл "слухами". Лариса Луппиан на это спокойно отвечает: муж просто не помнит о своих поступках или делает вид, что не помнит.

А вот актриса эти моменты стереть из своей памяти не может. Как оказалось, ее родители не смогли сохранить свои отношения и развелись, что для звезды картины "Поздняя встреча" стало настоящей травмой. Вот и Михаил Боярский ее, можно сказать, морально покалечил в свое время, едва не спровоцировав сценарий, по которому жили ее мама папа.

Из-за измен актера Лариса Луппиан в свое время собралась разводиться, но не смогла. Ее остановили проблемы со здоровьем супруга, которого она просто не смогла оставить. "Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах" – призналась артистка. При этом ее женской мудрости хватило на то, чтобы простить изменщика Михаила Боярского.