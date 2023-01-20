Синеющего Костомарова отключили от аппарата: Последняя стадия

45-летний Олимпийский чемпион и бывший партнер Татьяны Навки в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован с подозрением на пневмонию. К сожалению, страшный диагноз подтвердили. Состояние мужчины ухудшалось с каждым днем, но врачи продолжали делать все возможное.
В один момент работники медицинского учреждения приняли решение подключить фигуриста к аппарату ЭКМО. Врачи идут на этот шаг, когда кровь человека не насыщается кислородом в нужном объеме. Так, можно сказать, синеющего от недостатка кислорода Романа Костомарова смогли принудительно стабилизировать. Состояние спортсмена действительно немного улучшилось. Теперь, когда в ЭКМО потребности нет, мужчину отключили от аппарата и подключили к обычному ИВЛ.
"ЭКМО – это последняя стадия, подключаем тогда, когда поражение легких очень большое и аппарат ИВЛ не справляется", — поясняют журналистам источники.
Кроме этого, к Роману Костомарову допустили и супругу — фигуристку Оксану Домнину. Женщина несколько дней не могла попасть к пациенту из-за серьезного положения. Кажется, в состоянии спортсмена прослеживается положительная динамика. Поклонники верят в скорейшее выздоровление Романа.