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Шоу-бизнес
Умер после долгой и мучительной болезни: подробности похорон Костомарова

Умер после долгой и мучительной болезни: подробности похорон Костомарова

Он был безнадежен...
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"Литераторские мостки" — участок на Волковском кладбище Санкт-Петербурга – имеет статус музея-некрополя. Тут захоронены многие русские и советские писатели, музыканты, актеры, архитекторы, ученые и спортсмены. Тут же было решено хоронить и Костомарова.

Он долгое время тяжело болел. Ухаживавшая за ним мать Татьяна Петрова заразилась и за несколько суток сгорела от крупозного воспаления легких. Тяжелое впечатление производила панихида по покойной, когда за стеной в бреду метался и кричал Костомаров. Друзья, кстати, не чаяли спасти и его самого – уже купили на Смоленском кладбище рядом два места: одно для матери и второе – для сына. Но кризис миновал.

Пройдет десять лет, и страшная болезнь вернется. Костомаров сходил на прием к светиле Медико-хирургической академии. Профессор, осмотрев знаменитого пациента, дал понять родным, что его состояние безнадежно.

Из рассказов жены мы знаем, что в последний день Костомаров поднялся с постели, но уже не мог стоять на ногах. Изредка спрашивал чашку "теплоты" – согретого красного вина, разбавленного кипятком, и подслащенное сахаром.

Историк, этнограф, публицист Николай Иванович Костомаров скончается утром 7 (20) апреля 1885 года в Петербурге в доме № 4 на Васильевском острове, в своей квартире. Похоронили историка на Волковом кладбище в Петербурге.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2023, 14:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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