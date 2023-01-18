Тихо ушел: Пораженного сепсисом Костомарова больше нет

Роман Костомаров долго боролся

Вся Россия молилась за выздоровление прославленного фигуриста. Известно, что 45-летнему спортсмену стало плохо в ночь с 9 на 10 января. Романа Костомарова доставили в одну из московских больниц с кашлем и болями в области груди.

У олимпийского чемпиона, находящегося в реанимации, довольно тяжелый случай – левосторонняя пневмония и грипп, а организм поражен интоксикацией и сепсисом, из-за которого у него даже посинели конечности. Врачи делают все возможное, а он и сам долго боролся, ведь до сих пор остается живым.

Однако трудный путь выздоровления продолжается, ведь, по данным СМИ, его состояние только ухудшается. За Романа Костомарова переживают не только поклонники, но и друзья, которых у него много. Актер Юрий Батурин в своем блоге сообщил, что верит в исцеление приятеля, которого назвал "простым хорошим дядькой".

По его словам, он живет с фигуристом в одном районе, а потому пересекался с ним лично. Но там его больше нет: из-за страшной болезни он тихо ушел в больницу. Но близкие не опускают руки!

"Он спортсмен, думаю, что выкарабкается", – с надеждой написал артист и добавил, что его другом занимаются лучшие специалисты.

Более того, лечение контролирует сама Татьяна Навка, которая, говорит Юрий Батурин, "всех на уши поставила". И это неудивительно, ведь спортсменка была партнершей Романа Костомарова на льду и, очевидно, искренне надеется на его выздоровление.