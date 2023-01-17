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"В тяжелом состоянии": отец висящего на волоске от смерти Костомарова рассказал о болезни сына

Фигурист находится в реанимации.
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Чемпион России, Европы, мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Роман Костомаров после новогодних праздников загремел в больницу. Он лежит в отделении реанимации клиники в Коммунарке. Спортсмен находится в тяжелом состоянии из-за пневмонии.

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Заслуженный мастер спорта России фактически висит на волоске от смерти. Его госпитализировали с болью в груди, а уже в больнице медики обнаружили сепсис в легких. Тяжелый недуг смертельно опасен при неправильном лечении. Сегодня спортсмен находится под постоянным контролем врачей.

Пролить свет на состояние фигуриста решился его отец Сергей Костомаров. По словам мужчины, состояние сына не изменилось. Обследование показало, что с головой проблем нет. Он также подчеркнул, что медики каждый день сообщают семье, как проходит курс лечения.

Роман Костомаров, по словам его отца, находится "в стабильно тяжелом состоянии". Мужчина подчеркнул, что доктор по утрам созванивается с супругой спортсмена, чтобы сообщить о его состоянии. Жена и дети фигуриста ждут его дома и надеются на лучшее.

Напомним, ранее появилась информация, что тяжелое состояние могло возникнуть из-за того, что фигурист откатал программу на открытых катках. При этом он отказался от теплой одежды. К слову, это не редкость, Роман Костомаров мог и оголить торс на льду. Отец фигуриста в интервью телеканалу "360" также подтвердил, что он четыре или пять раз выступал на открытых катках без теплой одежды.

Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2023, 15:10 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник

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