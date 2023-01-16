"Нужны ли слова...": истощенная до скелета Гагарина неожиданно ушла на небеса

В последнее время поклонники всерьез были обеспокоены состоянием прославленной певицы. Годами она работала над своей фигурой, но, по признанию россиян, перестаралась. Да, артистка несомненно похудела, но время от времени ее тело выглядит пугающе! Недавно, к примеру, она опубликовала снимок из отпуска, на котором в районе ребер видны кости. Полина Гагарина буквально истощена до скелета.
Под фотографиями звезды постоянно начинается бурное обсуждение ее внешности: одни хвалят за старания и результат, а другие напуганы и отправляют к врачу. Но недавний снимок певицы вызвал больше положительных отзывов. Блондинка сейчас наслаждается отпуском и всем своим видом показывает, как счастлива.
Полина Гагарина разместила весьма неожиданный кадр: фотограф поймал ее парящей в прыжке, как будто она ушла на небеса, и на земле ее больше нет. "Нужны ли слова...", – подписала снимок артистка. Поклонники оказались в восторге от увиденного и принялись провожать свою любимицу в другой мир – мир без зависти и невзгод.
"Поля, лети и никого не слушай! Взлетай, взлетай.... Полетите до самого солнца", – пишут пользователи.
Но без шуток по поводу веса все же не обошлось. Кто-то не упустил возможности с иронией отметить, что тощую Полину Гагарину просто-напросто сдуло ветром.