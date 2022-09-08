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Шоу-бизнес
"Задет лицевой нерв": пластика изуродовала Пугачеву на старости лет

"Задет лицевой нерв": пластика изуродовала Пугачеву на старости лет

Пластический хирург Александр Вдовин присмотрелся к лицу Аллы Пугачевой на новой фотографии.
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Алла Борисовна Пугачева после нескольких месяцев жизни в Израиле и Латвии привезла детей в школу к первому сентября. Супруг звезды, юморист Максим Галкин, остался за бугром зарабатывать деньги для своей семьи. Судя по всему, примадонна соскучилась по светской жизни. Практически каждый день Алла Пугачева появляется на новом мероприятии или в гостях.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Так, недавно звезда очаровала визитом Марину Юдашкину, успешную бизнес-леди и супругу модельера Валентина Юдашкина. Чтобы сохранить в памяти приятное время вместе, дамы сделали фото и поделились ими с подписчиками. К нему успел приглядеться пластический хирург Александр Вдовин.

Он считает, что скулы звезды несимметричны. На его профессиональный взгляд, это говорит о недостаточном содержании в коже коллагена — особого белка, который сохраняет в клетках влагу. Хирург уточняет, что форму самой видно части тела Аллы Борисовны можно подровнять при помощи филеров или препаратов, которые стимулируют выработку белка.

Кроме этого, он замечает и опущенный уголок рта Аллы Пугачевой. Скорее всего, примадонну изуродовала недавняя пластика этой зоны. Пластический хирург предположил, что певица сделала неудачную SMAS-подтяжку лица. "Вероятно, был задет лицевой нерв", — рассуждает медик над фото.

Пластический хирург считает, что любимой женщине Галкина стоит срочно заняться своей кожей и лицом. А все ради того, чтобы внешност Аллы Пугачевой даже на старости лет оставалась привлекательной.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
8 сентября 2022, 21:38 Источник: prozvezd.info ✓ Надежный источник
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