Потеряла рассудок и умерла в одиночестве на острове: что стало со звездой "Большой перемены" Богуновой

Судьба актрисы сложилась трагически.

Наталья Богунова рано начала творческую карьеру и получила первую популярность. Больше всего актриса запомнилась зрителям в роли молодой учительницы Светланы Афанасьевны из "Большой перемены". Если экранная героиня звезды смогла обрести счастье с обаятельным лоботрясом Ганжой, то самой Наталье в личной жизни не повезло. Артистка не встретила любовь, не стала мамой и до конца своих дней страдала от одиночества.

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Будущая звезда появилась на свет в 1948 году. Наталья с детства увлекалась танцами и долгое время даже не задумывалась об актерской карьере. Однако судьба решила все за нее. В балетном училище, где занималась девушка, на нее обратил внимание режиссер Игорь Таланкин. Постановщик искал актрису в свой новый фильм "Вступление" и пригласил Богунову сниматься. После выхода картины Наталья буквально проснулась знаменитой.

Вместе с популярностью на молодую актрису свалились многочисленные приглашения в другие проекты. Девушке пришлось оставить балет, чтобы посвятить себя актерству. Вскоре после дебюта Наталья начала активно сниматься, а через несколько лет о ней узнала вся страна. Исполнив роль учительницы Светланы Афанасьевны в "Большой перемене", актриса обрела всесоюзную славу и любовь зрителей.

После выхода картины на экраны поклонники буквально не давали Богуновой прохода. Увы, несмотря на бешеную популярность, дальнейшая карьеры звезды не складывалась. По одной из версий, причиной стал непростой характер актрисы. К тому же, вскоре у нее обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.

Однажды у Натальи случилась истерика в театре, после которой ее увезли в клинику. Там у нее диагностировали шизофрению. Вскоре Богунова уволилась из театра и перестала получать приглашения в кино. В личной жизни артистке тоже не везло.

Замужем звезда была всего один раз. В молодости она связала себя узами брака с Александром Стефановичем, но отношения не сложились. Детей у знаменитости тоже не появилось. Богунова страдала от одиночества и регулярно попадала в клинику из-за прогрессирующей болезни. Ситуация усугубилась в 2011 году, когда у актрисы умерла мама.

После трагедии Богунова окончательно потеряла рассудок и провела в больнице целый год. К счастью, лечение помогло, и состояние звезды пришло в норму. В 2013 году она даже решилась отправиться в путешествие на остров Крит. Однако закончилась поездка трагически. 9 августа Наталья Богунова скончалась от инфаркта на отдыхе в полном одиночестве.