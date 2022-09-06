"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс

Королева отечественной эстрады после своего длительного отпуска наконец-то посетила родину. Пока Примадонна была за границей, а ее супруг пускал неприятные шутки о годами кормившей его стране на концертах, в России кто только не отправлял негативные комментарии в адрес звездного семейства. Так что, неудивительно, что, приехав домой, Алла Пугачева первым делом захотела кому-то "набить морду".
Конечно, близкие артистки оказались рады ее возвращению, чего не скажешь о людях, далеких от знаменитой четы. Простой народ на просторах интернета гонит певицу обратно, а журналист Андрей Медведев, к примеру, вообще высмеял поведение артистки на родине.
Стоит признать, что Алла Пугачева в Москве появилась весьма эффектно: ее выходящей из дорогостоящей иномарки в шикарных одеяниях снял друг Игорь Гуляев – этот поступок показался публицисту глупым. Как и высказывания звезды, которая взяла на себя ответственную миссию – "навести порядок" в головах.
"Сама Алла Борисовна решила, что без ее мнения Россия никак не проживет, или это кто-то решил протолкнуть в публичное поле через нее некие нарративы", – можно сказать, вцепился в ее глотку своим хлестким комментарием журналист.
Андрей Медведев поспешил спустить Аллу Пугачеву с небес и, условно говоря, швырнуть ее наземь как вонючий отброс, напомнив, что ее рассуждения в целом мало кому интересны.