"Лицо обезображенное": Постаревшая до ужаса Пугачева превратилась в высохшую мумию

Алла Пугачева, несмотря на достаточно преклонный возраст, старается выглядеть молодо.

После длительного отпуска на чужбине Примадонна наконец-то приехала на родину. В последние годы певица избегала общения с прессой, а увидеть ее воочию можно было лишь в микроблоге Максима Галкина, который обожает снимать свою любимую жену. Однако после возвращения домой Алла Пугачева стала на удивление социальной: общается с журналистами, ведет соцсети и навещает друзей.

На днях артистка наведалась в гости к семье Юдашкиных. Поводов для встречи звезд оказалось два: во-первых, повидаться после долгой разлуки, а во-вторых познакомить супругу юмориста с новорожденной внучкой известного дизайнера Агатой. Жена Валентина Абрамовича опубликовала в своем микроблоге трогательный снимок: на нем светская львица держит на руках малышку, а рядом с ней сидит Примадонна.

Как рассказывала сама Алла Пугачева, ее поездка в Израиль была связана с отдыхом и лечением. Однако, как отметили многие пользователи, певица после отпуска стала выглядеть хуже. К слову, некоторые даже ее не узнали! Народ на просторах Интернета подметил, мол, звезда постарела до ужаса, а выглядеть молодо она пытается за счет манипуляций с внешностью, но из-за них артистка больше походит на высохшую мумию.

"Зачем же так себя резать? Лицо все обезображенное и неузнаваемое. Сильно изменилась в худшую сторону. Что за дедушка в парике?" – возмутились внешностью Аллы Пугачевой пользователи.