"Боже мой!": Похотливый старик Якубович согрешил с губастой секретаршей на глазах у жены

2 сентября на экраны вышел очередной выпуск шоу "Поле чудес", в котором Леонид Якубович радушно встретил новые лица. Среди участников оказалась некая Ирина Александровна, работающая секретаршей. Черноволосая красотка с ярко-красными губами сразила наповал старика ведущего. "Боже мой, какая улыбка!" — воскликнул при виде девушки звездный усач.
Седой шоумен тряхнул стариной и спросил у Ирины о личной жизни. Когда брюнетка заявила, что не замужем, он расплылся в довольной улыбке. Глаза знаменитости светились похотью и вожделением. А дальше началось самое интересное: ведущий согрешил, чуть не разрушив чужую семью.
Когда красотке при вращении барабана выпал "банкрот", Леонид Якубович решил странным образом ее утешить. Он наказал поцеловать Ирину мужчине, которого на шоу "Поле чудес" пришла поддержать жена. Грех свершился прямо на глазах у этой дамы: Ирину молниеносно приласкали губами, будто мимолетная безосновательная связь с женатым — это нормально.
Шоумен всеми силами пытался довести девушку до финала, рассыпаясь в комплиментах и делая ей очень явные подсказки. Старания увенчались успехом, Ирина вышла победителем первой тройки игроков. Сразу после этого Леонид Якубович прервался на рекламу.