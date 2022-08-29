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Шоу-бизнес
Уплетающая насекомых необычная дочь Якубовича изменилась до неузнаваемости

Уплетающая насекомых необычная дочь Якубовича изменилась до неузнаваемости

Наследница Леонида Якубовича не похожа на многих сверстников.
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Наследница Леонида Якубовича – личность необычная и неординарная. Дело в том, что Варвара Видо, будучи с детства приписана к числу российской элиты, совершенно не стремится к звездной жизни. Известно, что девушка училась в одной школе с отпрысками Малинина и Серова, однако после окончания учебного учреждения общение сошло на нет.

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Варвару не интересуют светские тусовки, большую часть времени она посвящала учебе. Так, наследница телеведущего окончила факультет международной журналистики МГИМО. Кроме того, она увлекается пением.

Стоит отметить, что дочь Якубовича, повзрослев, решила съехать от родителей и жить по-своему. Самостоятельность девушки распространяется на все. Например, она даже путешествует совершенно одна. Кстати, Варвара признавалась, что во время одного такого путешествия она даже решилась на гастрономический эксперимент. Так, в Мексике она уплетала жуков.

Видо гордятся родители и восхищаются подписчики. Однако порой пользователи Сети все-таки находят поводы для критики. Так, недавно фолловеров возмутил внешний вид Варвары. Девушка выложила в микроблог фото, на котором позируем в майке и шортах в центре столицы. Однако поклонники наряд не оценили, заявив, что она похожа на неопрятного мужика.

По всей видимости, дочь Якубовича обратила внимание на негативные комментарии и решила сменить имидж. Так, Варвара изменилась до неузнаваемости. Накануне Видо выложила в микроблог снимок, на котором позирует в платье и с собранными волосами. Девушка стала выглядеть женственно и вызвала восхищение поклонников.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 августа 2022, 16:55 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
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