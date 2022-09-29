"Профнепригодна": наставницу шоу "Голос.Дети" МакSим списали со счетов

Россияне еще не отошли от потери самого главного наставника популярного вокального шоу "Голос.Дети" на Первом канале Александра Градского, который скоропостижно скончался в ноябре прошлого года, как их ждут уже новые потрясения. Теперь состав жюри снова обновился.
39-летняя российская певица МакSим, которая еще недавно была на волосок от смерти, стала новой наставницей шоу "Голос.Дети", заменив в кресле свою коллегу Светлану Лободу, отказавшуюся от солидного заработка в России. Такие кардинальные перемены в эфире известной передачи шокировали скандальную звезду шоу "Дом-2" Рустама Солнцева.
Он назвал певицу Максим профнепригодной и слабой по сравнению с коллегами по шоу "Голос". Солнцев уверен, что артистке не место на такой должности.
"За какие такие заслуги эта певица должна сидеть в детском шоу "Голос"? За свои красивые глазки? Я считаю, что в подобных проектах должны сидеть признанные мастера. Пусть молодые, но признанные и авторитетные. А МакSим, на мой взгляд, с какого-то момента стала профнепригодна. У нее слабенький студийный голос", – заявил Солнцев.
Впрочем, с ним не согласны поклонники Максим. После съемок передачи они пришли в восторг от внешнего вида артистки, которая восхитила своей красотой и интеллигентностью, так что скандальный шоумен рано списал ее со счетов.