"На разрыв аорты": недовольная Рудковская сдала с потрохами строптивую МакSим

Накануне певица МакSим в очередной раз порадовала своих многочисленных поклонников.

Вместе с Димой Биланом Марина Абросимова выпустила клип на новую версию популярной песни "Знаешь ли ты", которую исполнители спели дуэтом. Совместную работу звезды начали вскоре после того, тяжело переболевшая ковидом певица МакSим окончательно пришла в себя. Оказалось, что Дима Билан уже давно хотел сделать новую аранжировку для одного из самых громких хитов нулевых. Теперь это ему удалось.

В числе первых долгожданную премьеру прокомментировала продюсер Яна Рудковская. В своем телеграм-канале она назвала песню легендарной, а клип, по ее словам, получился с аллегорией. Впрочем, кое-чем Рудковская все же оказалась не совсем довольна, а именно финальной версией монтажа, которая получилась именно такой по желанию Абросимовой.

"Жаль, что Марина не согласовала полный монтаж, было бы вообще "на разрыв аорты"," – сдала недовольная Рудковская с потрохами строптивую певицу МакSим.

Что именно было вырезано при монтаже и почему Абросимова приняла такое решение, Рудковская не пояснила. Блондинка лишь выразила надежду, что когда-нибудь Дима Билан все же сможет уговорить свою коллегу показать фанатам полную версию. Пока же Рудковская призвала народ наслаждаться тем, что получилось.

Стоит отметить, что поклонники Билана и МакSим так и сделали. Фанаты довольно высоко оценили клип и поздравили артистов с успешной совместной работой.

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