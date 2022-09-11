Кривляющийся перед горсткой зевак Галкин грязно надругался над Пугачевой: Использовал

Максим Галкин решил корыстно использовать любовь: жена прикроет его от позора.



Максим Галкин, который несколько месяцев назад сбежал из России в Израиль, ищет пути заработка для семьи, которая привыкла жить в роскоши. Именно поэтому опальный юморист колесит по миру и дает концерты то тут, то там.

Сразу после переезда он выступил в трех города Израиля, затем в Турции, Лондоне и Латвии. В Анталии и Юрмале Галкин запретил снимать, так как опасался, что его экстремистские высказывания дойдут до соотечественников.

С каждым новым концертом, по словам очевидцев, шутки Максима Галкина становились все низкопробнее. Того и гляди, билеты на новые концерты станут продаваться хуже. А это недопустимо для кормильца семьи, особенно с учетом того, что запланированные на осень концерты в Грузии были отменены без объяснения причин.

Именно поэтому кривляющийся перед горсткой зевак Галкин заискивает перед каждым собранным залом, не думая о том, уместно ли его поведение или нет. Похудевший юморист, лицо которого украсили мешки под глазами, корыстно использовал ностальгические чувства зрителей к творчеству своей жены. По мнению некоторых, он грязно надругался над Пугачевой и ее творчеством, чтобы сгладить свой провал.

Максим Галкин, напомним, шутил про тараканов, а затем начал оскорблять режиссера Никиту Михалкова, телеведущего Владимира Соловьева. Чего не сделаешь, считают пользователи интернета, чтобы выслужиться перед редеющей толпой зрителей. В России юмориста не ждут. Более того, ФНС ликвидировала концертную компанию, принадлежавшую Галкину.