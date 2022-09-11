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Шоу-бизнес
Амплуа Гузеевой в новом "Голосе": Зрителям выбора не давали

Амплуа Гузеевой в новом "Голосе": Зрителям выбора не давали

Популярная блогер Снежана Гилберт поделилась мнением о новой ведущей проекта "Голос" на Первом канале.
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Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал публике о переменах в шоу "Голос". Теперь ведущим всех версий популярного телепроекта станет Лариса Гузеева.

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Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Лариса Гузеева уже успела полюбиться аудитории благодаря шоу "Давай поженимся". Шутки и едкие замечания расходятся в сети на цитаты и шутки. Однако, шоу "Голос" уже набрало свою аудиторию отчасти благодаря образу Нагиева. Вся публика в ожидании первых выпусков.

Блогер и бывшая участница шоу "Беременна в 16" Снежана Гилберт поделилась своим мнением об изменениях в проекте "Голос". Девушка сравнила телепроект с блогом, в котором очень важна идентичность главного персонажа — то есть ведущего. При этом она предупреждает, что сама не смотрит шоу, так как оно снято для другой целевой аудитории.

Фото: Личный архив Снежаны Гилберт

"Вот представьте, если бы вместо меня мой блог начал вести другой человек. Большая часть аудитории бы просто отписалась. Я вижу тут подобную ситуацию ", рассуждает Снежана.

Хоть у Снежаны нет актерского образования, она предполагает, что сменить амплуа Гузеевой будет не просто — она посвятила ему очень много времени. Да и прогнозы девушка делает не оптимистичные: "Зрителям выбора не давали, поэтому рокировку они вряд ли одобрят. Думаю "Голос" близится к закату своей популярности", заканчивает блогер.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
11 сентября 2022, 04:31 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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