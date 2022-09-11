Амплуа Гузеевой в новом "Голосе": Зрителям выбора не давали

Популярная блогер Снежана Гилберт поделилась мнением о новой ведущей проекта "Голос" на Первом канале.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал публике о переменах в шоу "Голос". Теперь ведущим всех версий популярного телепроекта станет Лариса Гузеева.

Лариса Гузеева уже успела полюбиться аудитории благодаря шоу "Давай поженимся". Шутки и едкие замечания расходятся в сети на цитаты и шутки. Однако, шоу "Голос" уже набрало свою аудиторию отчасти благодаря образу Нагиева. Вся публика в ожидании первых выпусков.

Блогер и бывшая участница шоу "Беременна в 16" Снежана Гилберт поделилась своим мнением об изменениях в проекте "Голос". Девушка сравнила телепроект с блогом, в котором очень важна идентичность главного персонажа — то есть ведущего. При этом она предупреждает, что сама не смотрит шоу, так как оно снято для другой целевой аудитории.

"Вот представьте, если бы вместо меня мой блог начал вести другой человек. Большая часть аудитории бы просто отписалась. Я вижу тут подобную ситуацию ", рассуждает Снежана.

Хоть у Снежаны нет актерского образования, она предполагает, что сменить амплуа Гузеевой будет не просто — она посвятила ему очень много времени. Да и прогнозы девушка делает не оптимистичные: "Зрителям выбора не давали, поэтому рокировку они вряд ли одобрят. Думаю "Голос" близится к закату своей популярности", заканчивает блогер.