Народ молится: Выловленную из реки Толкалину истыкали проводами

Любовь Толкалина последнее время очень много работает, видимо, переутомление сделало свое дело.

Этим летом актриса ведет очень активную жизнь: много работает, путешествует, готовит проекты. Конечно же, отдыхать тоже не забывает. Не так давно артистка проводила время в деревне в Рязанской области, где купалась и бегала по полю в чем мать родила. В личном блоге она публиковала откровенные снимки из реки, на которых выглядела белой и холодной.

Однако дела не позволили Любови Толкалиной дольше наслаждаться природой. Как оказалось, звезда взвалила на себя несколько проектов, которые и довели ее до истощения. В итоге выловленную из реки ради работы актрису истыкали проводами.

Накануне в личном блоге артистки появилась фотография с больничной койки. На снимке видна только рука звезды, в которую впивается иголка с трубками. Судя по всему, у Любови Толкалиной переутомление. Как написала сама актриса, ей пришлось совместить премьеру, несколько съемок одновременно, ремонт дома и запись аудиокниги. Естественно организм не выдержал.

Поклонников крайне встревожила фотография с капельницей. Народ молится за здоровье Любови Толкалиной и надеется, что актриса больше не будет себя так перетруждать.