"Теперь мама!": 54-летняя Стриженова усыновила малыша

Обзавестись чадом случайно можно и в 54 года. Екатерина Стриженова доказала это собственным примером. Актриса сидела во дворе дома и наслаждалась теплой погодой, как вдруг между веток что-то упало. Оказалось, что это бельчонок. Он ушибся, а мама-белка за ним не пришла.
Тогда знаменитость взяла ситуацию в свои руки, она подняла крошечного малыша и фактически его усыновила. Теперь звезда намеревается выхаживать подкидыша, она оперативно напоила его водой из пипетки. Бельчонок охотно принял заботу своей покровительницы.
К операции по спасению рухнувшего чуда подключилась и родная дочь артистки Александра. Она показала его ветеринару, который обнаружил у зверька ранку на груди. Затем наследница Екатерины Стриженовой повезла названного братца к специалисту по грызунам.
Пользователи Сети благодарят актрису за отзывчивость и готовность помочь когтистому подкидышу. "Теперь вы его мама!", "Вырастет — будете в эфире вместе работать!", "Брать на поруки и воспитывать", "Теперь будет у вас домашний, ручной бельчонок! Очень даже интересно!" — отреагировали фанаты артистки.
В телеграм-канале Екатерина Стриженова информирует народ о состоянии малыша. Скоро станет известен результат очередного осмотра.