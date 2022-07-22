"Мы встречаемся": излучающая секс Стриженова спуталась с мужиком из-за длинного причиндала

История любви и семейной жизни российской телеведущей Екатерины Стриженовой и ее мужа напоминают сказку. Александр и Екатерина вместе более 30 лет и считаются эталоном верности и чистоты. Но все ли так чисто в паре, или у них есть свои скелеты в шкафу? Неужели за столько лет никто никому не изменил? На этот вопрос могут ответить только они сами.
Между тем поклонники видят, что супруги никогда не держат друг друга на коротком поводке, а изголодавшаяся Екатерина Стриженова и вовсе порой позволяет себе открыто флиртовать с другими мужчинами. Кто знает, может в этом и есть секрет крепкой семейной жизни.
На днях Екатерина Стриженова показала в своем телеграм-канале, как развлекается с чужим мужиком со здоровенным спинингом. 54-летняя ведущая звонко хохотала, словно девчонка.
"У Романа Мадаянова юбилей! Он может сыграть все и всех, любого пола, любого вероисповедания, в любом историческом отрезке – и это всегда будет очень точно и талантливо! А еще мы встречаемся на рыбалке, но соревноваться с Мадянычем бесполезно, он все равно всех победит! Рома, поздравляю и жду новых совместных работ!" – написала Екатерина Стриженова.