"Как горячо!": 53-летняя Дженнифер Лопес на яхте стиснула сочную грудь

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес в свои 53 года превосходно выглядит. Недавно она воссоединилась с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком, после чего расцвела еще больше.
На днях папарацци сняли ее на прогулочной яхте у побережья Капри в Италии. Дженнифер Лопес предстала в клетчатом лифчике и игривой юбке. Она позировала для фотографа, выпятив упругую соблазнительную грудь и изогнувшись в манящей позе.
Также Лопес снялась в черном платье с бокалом розового вина в руках. Фанаты остались в восторге от увиденного. В фан-пабликах они облизали ее с ног до головы. "Как горячо!"; "Секси Джей Ло"; "Она вообще состарится?", – написали фолловеры.
Напомним, Дженнифер Лопес вышла замуж за своего бывшего ухажера Бена Аффлека спустя 20 лет после расставания, доказав всем, что в одну реку можно войти дважды.
Свадьба с 49-летней кинозвездой Беном Аффлеком прошла в Лас-Вегасе. Их отношения начались, когда Джей Ло и Бен начали встречаться еще в 2002 году после встречи на съемках их романтического и комедийного фильма "Джильи". Однако в 2004 году они разорвали свою помолвку... на 20 лет. Их любовный роман вновь закрутился в мае этого года.
Они помирились после того, как актриса "Хастлеров" объявила о разрыве отношений с 46-летней бывшей звездой "Янкиз" Алексом "А-Родом" Родригесом в апреле 2021 года.