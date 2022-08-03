Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Вздулся: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
партнеры
Среда
3 августа
Лента новостей
11:55
Свисает и трясет: бурлящая сексом жена Петросяна выгуляла сосочки на пляже
11:38
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
11:28
"Стыд и раскаяние": Проклятая нищенка Херд ползает в ногах у Деппа после суда
10:55
"Попался": Отказавшийся от женщин голый Цискаридзе на яхте вонзил в глотку мокрый конец
10:37
"Снова начинает": нашкодивший Ургант получил под зад за крысиный побег из России
10:09
"Смерть": Превратившаяся в овощ Калашникова с заражением крови угасла в больнице
10:03
"Приходится опускать цены": почему в Подмосковье отказываются от ипотеки
09:57
Ипотека вернулась в бизнес-класс
09:25
"Без штанов": похваставшаяся особняком в Сочи Бузова с треском провалилась
09:16
"Старый из ума выжил!": Дрыгающий на сцене лобком Киркоров теребил "ваньку-встаньку" чужими руками
09:11
Экономим на оплате услуг ЖКХ: рабочий метод
08:39
"Как приятно": свинтивший от жены Маликов целовал готовых на все девиц прямо в машине
08:31
Судороги? Трясущаяся Вайкуле сжала рот в страшной гримасе рядом с украинским флагом
06:03
Умерла за границей наша Наташенька: певица лежит в гробу как святая
04:06
"В нокауте": натирающая лобок острым предметом Кошкина удовлетворила себя перед камерой
02:11
"Комочки пушистые": котята манула стали звездами Сети
00:03
День Онуфрия Молчаливого: церковный праздник 3 августа
21:56
"Где она?": встретившая толпу злющих украинцев Яковлева пропала с радаров
21:30
Новый удар: вытуренной из страны Кабаевой дали от ворот поворот
21:06
"Ты его любишь": огорошенный Кончаловский раскрыл близость Высоцкой с молодым белобрысым мачо
20:39
В шаге от катастрофы: как визит Пелоси на Тайвань едва не спровоцировал войну между США и Китаем
20:18
"Они связаны": распятые за предательство Родины Пугачева и Галкин оказались пешками секретной группировки
19:36
"Выживают только 5%": синдром внезапной смерти косит россиян напропалую
19:23
"Гламур-бомжатник": схваченного за шкирку лицемера Киркорова отхлестали как вшивого бродягу
18:12
Свалился трупом посреди улицы: загремевшему в больницу Шепелеву осталось недолго
17:24
"Имею на это право": свинтивший подобру-поздорову Сухоруков возомнил себя пупом Земли
17:05
Вот это улов! В Люберцах из пруда достали отрубленные головы животных
16:29
Раз – и нет человека: брошенная костьми в воду Гагарина не всплыла обратно
16:23
Удочерила в 46 лет, отказалась отдавать объявившейся матери: что стало с дочкой ведущей Сорокиной
14:55
"Пожалейте!": Дети отвернулись от двуличной предательницы Лазаревой
14:54
Ради наживы: Трамп закопал труп бывшей жены на своем поле для гольфа
14:48
"На грани выживания": Тело пропавшей Асмус найдено с покусами и порезами в глуши
14:45
В Красноярске загорелось здание текстильного производства
14:37
На 21-м километре МКАД бензовоз столкнулся с фурой
14:28
Из Третьяковской галереи эвакуировали 1000 человек
14:10
"Только узнала": Униженная жена Тарасова рассказала о подлом предательстве после слухов о разводе
13:56
Освобождение Донбасса идет по плану: Шойгу рассказал о ходе спецоперации
13:54
Доля ипотечных сделок достигла 87%
13:52
Проблемы с мозгом: Странным выходкам Нагиева нашли причину
13:47
В Калуге пенсионерка проломила череп чихуахуа бутылкой от коньяка
13:33
"Богомолов бросил": Одинокая Собчак завлекает мужиков потасканной грудью
13:03
Гниет: Издыхающий Губин поддержал разврат на могиле Шатунова
12:37
"Тошнотворно": Соловьев усомнился в болезни Чубайса
12:28
"Слишком долго": Алсу взорвалась после новостей о грязных изменах мужа
12:24
"Я не выживу": Зверски избитая в Латвии выскочка Хаматова мучается из-за боли
12:23
Ушел, влюбившись в другую, но пообещал давать деньги: что стало с молодой женой Петросяна
11:57
Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным
11:56
Хуснуллин спрогнозировал будущее рынка жилья в России
11:39
Под Владимиром утонул мужчина
11:27
"Сильный токсин": Раскрыта настоящая причина смерти Шатунова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку
Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным
"Строит из себя новую Волочкову": заваленная пьяным Прилучным замухрышка Муцениеце осрамилась на людях
"Унизительно": затравленная как крыса Маркл свела счеты с выскочкой Миддлтон
Жизнь в бараке без горячей воды и набожный муж: что стало с актрисой Вилковой
Удочерила в 46 лет, отказалась отдавать объявившейся матери: что стало с дочкой ведущей Сорокиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Попался": Отказавшийся от женщин голый Цискаридзе на яхте вонзил в глотку мокрый конец

"Попался": Отказавшийся от женщин голый Цискаридзе на яхте вонзил в глотку мокрый конец

Николай Цискаридзе получил настоящее удовольствие!
прочитано 281 раз

48-летний артист почему-то до сих пор не обзавелся женой и детьми, оставаясь завидным холостяком. Кажется, что народ уже и не увидит счастливого семьянина в лице Александра Цискаридзе, но он, как оказалось, все же присматривается к представительницам прекрасного пола.

ПО ТЕМЕ

"Мне страшно": раздавленный толпой голый Цискаридзе разревелся

Стыд и срам! Любитель потных самцов Цискаридзе связался с полуголыми спортсменами

Разговор об этом зашел весьма неожиданно – в День арбуза. Артист процитировал великого Ивана Бунина, который в свое время написал, что человеку очень сложно выбрать "хороший арбуз" и "порядочную женщину". Собственно, звезда российского балета откровенно призналась, что со вторым пунктом дела обстоят тяжело: мол, кажется, что все же нашлась благородная дама, но приходится от нее отказаться – из-за чего-нибудь "из ряда вон выходящего".

Зато Николаю Цискаридзе везет с арбузами! Судя по фотографиям, плоды ему попадаются хорошие. На одном из снимков он запечатлен голым на яхте: танцор с довольным лицом вонзил в глотку конец, видимо, очень сладкого и мокрого из-за сока кусочка.

Именитый балерун предложил поклонникам присоединиться к арбузному настроению, а они в ответ с удовольствием поделились своим опытом выбора любимого всеми зеленого продукта, а также личных отношений.

"В любом случае, знакомство с новыми людьми – это всегда интересно, как и с новыми сортами арбузов: мне вот недавно желтенький попался", – написала одна из подписчиц Николая Цискаридзе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Николай Цискаридзе. Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2022, 10:55 Источник: Телеграм-канал Николая Цискаридзе ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным

Вот и все
Недвижимость

"Без штанов": похваставшаяся особняком в Сочи Бузова с треском провалилась

Певица приврала
Шоу-бизнес

"Они связаны": распятые за предательство Родины Пугачева и Галкин оказались пешками секретной группировки

Вот это поворот!
Шоу-бизнес

Раз – и нет человека: брошенная костьми в воду Гагарина не всплыла обратно

Такая молодая

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Вот это улов! В Люберцах из пруда достали отрубленные головы животных
В Красноярске загорелось здание текстильного производства
В Калуге пенсионерка проломила череп чихуахуа бутылкой от коньяка
Под Владимиром утонул мужчина
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+