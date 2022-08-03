"Попался": Отказавшийся от женщин голый Цискаридзе на яхте вонзил в глотку мокрый конец

48-летний артист почему-то до сих пор не обзавелся женой и детьми, оставаясь завидным холостяком. Кажется, что народ уже и не увидит счастливого семьянина в лице Александра Цискаридзе, но он, как оказалось, все же присматривается к представительницам прекрасного пола.
Разговор об этом зашел весьма неожиданно – в День арбуза. Артист процитировал великого Ивана Бунина, который в свое время написал, что человеку очень сложно выбрать "хороший арбуз" и "порядочную женщину". Собственно, звезда российского балета откровенно призналась, что со вторым пунктом дела обстоят тяжело: мол, кажется, что все же нашлась благородная дама, но приходится от нее отказаться – из-за чего-нибудь "из ряда вон выходящего".
Зато Николаю Цискаридзе везет с арбузами! Судя по фотографиям, плоды ему попадаются хорошие. На одном из снимков он запечатлен голым на яхте: танцор с довольным лицом вонзил в глотку конец, видимо, очень сладкого и мокрого из-за сока кусочка.
Именитый балерун предложил поклонникам присоединиться к арбузному настроению, а они в ответ с удовольствием поделились своим опытом выбора любимого всеми зеленого продукта, а также личных отношений.
"В любом случае, знакомство с новыми людьми – это всегда интересно, как и с новыми сортами арбузов: мне вот недавно желтенький попался", – написала одна из подписчиц Николая Цискаридзе.