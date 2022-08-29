Безнадежная Кожевникова рассказала о страшном заболевании: Обрезали крылья

Мария Кожевникова рассказала о том, как политика наградила ее заболеванием



Мария Кожевникова, прославившаяся ролью Аллочки из сериала “Универ”, наверняка хотела, чтобы ее воспринимали более серьезно, чем сексуальную блондинку. Именно поэтому в 2011 году она начала свой путь в политику.

Став за короткое время депутатом Комитета Государственной Думы по культуре от партии “Единая Россия”, Кожевникова была уверена: сможет изменить мир и добиться справедливости. Реальность, однако, заставила ее потерять всяческую надежду.

Большинство депутатов не поддерживали инициативы, предлагаемые Марией, поскольку были, на ее взгляд, слишком далеки от простого народа. Пять лет, проведенные ею в депутатском кресле, “крылья обрезали и принесли много разочарований”, – плачется Кожевникова.

Кроме моральных страданий, делится Мария Кожевникова, политика наградила ее страшным заболеванием: из-за постоянного стресса актриса впала в депрессию на три года. “Ничего не надо, ничего не хочется”, – описала она симптомы.

Ради ментального и физического здоровья Кожевниковой тогда пришлось оставить мандат. Сейчас Мария полностью оправилась от пережитого стресса и готова полноценно трудиться дальше, но уже без какой-либо связи с политикой.



