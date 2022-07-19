"После чистки": От истерзанной раком забинтованной Заворотнюк остались всего два органа

На протяжении нескольких лет любимая миллионами российская актриса Анастасия Заворотнюк лечится с онкологическим заболеванием. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" с первого дня избрала тактику молчания и не комментируют происходящее с актрисой. Несмотря на информационный голод поклонников и растущие как на дрожжах сплетни о болезни Анастасии Заворотнюк, ее родные по-прежнему игнорируют эту тему.
За неимением большего фанаты следят за жизнью старшей дочери актрисы Анны Заворотнюк, которая недавно съехала из родительского дома. В своем аккаунте истерзанный раком матери блогер активно делится моментами из жизни, рассуждает на философские темы и общается с фанатами обо всем кроме матери. Об Анастасии Заворотнюк Анна может лишь обмолвиться парой слов вскользь, мол, ничего не изменилось.
На днях она шокировала фанатов снимком, на котором предстала с полностью забинтованным лицом. На фото у нее остались видны только два органа – глаза и нос. Оказалось, дочь Заворотнюк проходила косметологическую процедуру у дерматолога.
Также девушка рассказала, с какими трудностями ей пришлось с толкнуться в МФЦ при получении нового загранпаспорта. Анна Заворотнюк поведала целую эпопею с тем, как она боролась с бюрократическими трудностями. "Я после чистки, кстати, сорян", – между делом обмолвилась раскрасневшаяся дочь Заворотнюк.
"Короче, мне надо было пожаловаться", – заключила она.