Господи, спаси: сестра Стриженовой ищет деньги на лечение самой тяжелой формы рака

Саркома Юинга характеризуется ранним метастазированием, сложностью лечения и выраженным проявлением симптомов. Она возникает после появления в теле всего лишь одной клетки с измененной ДНК-молекулой, отличающейся от нормальных. Большинство сарком Юинга возникает в различных областях скелета – ребрах, тазу и средней части ног.
Именно про эту страшную болезнь и сообщила дизайнер Виктория Андреянова, родная сестра ведущей Первого канала Екатерины Стриженовой. Саркому Юринга диагностировали у 14-летней дочери ее подруги и бизнес-партнера.
"Сегодня я с дочей легла в онкологию, ей делает химиотерапию, я при не круглосуточно, – рассказала мама подростка. – Узнали мы случайно – вдруг испортилась походка. Три врача посмотрели и сказали пить магний. А взрослая невролог отправила в Морозовскую (детскую больницу – Прим. ред.) на пункцию. Диагноз: саркома Юинга. Злокачественная. Первую химию она перенесла сложно. Вторую лучше. Лечащий врач сказала, что счет шел на дни, когда бы дочь слегла".
Этому несчастному ребенку подруги с помощью друзей и пытается помочь сегодня Виктория Андреянова, объявив на своей странице сбор средств. "Я лично знаю всех участников. Если можете, помогите, пожалуйста. Вере на днях исполнилось 14 лет, она получила паспорт и ей сделали карту в "Сбербанке", – сообщила сестра Стриженовой в социальных сетях. Господи, спаси девочку!