Господи, спаси: сестра Стриженовой ищет деньги на лечение самой тяжелой формы рака

От онкозаболеваний в мире ежегодно умирает более 4,5 миллиона мужчин и 3,5 миллиона женщин. Каждый 8-й мужчина и каждая 11-я женщина!.. В 2020 году раком заболели 19,3 миллиона человек, 10 миллионов из них скончались в результате этого страшного заболевания. Самой агрессивной и злокачественной формой рака считается саркома Юинга, которая поражает в основном длинные трубчатые кости.



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