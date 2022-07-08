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Шоу-бизнес
Не заслужила прощения: нерукопожатная предательница Федосеева-Шукшина оказалась под дурным влиянием

Не заслужила прощения: нерукопожатная предательница Федосеева-Шукшина оказалась под дурным влиянием

Подруги не могут простить Лидию Федосееву-Шукшину.
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Около года Лидия Федосеева-Шукшина не общается с Татьяной Судец. Телеведущая обиделась на актрису за то, что та якобы оболгала их общую подругу Татьяну Парамонову. Артистка заявила, что женщина является воровкой. С того момента диктор считает возлюбленную Бари Алибасова предательницей и нерукопожатной.

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В недавней беседе с журналистами Судец попыталась объяснить поведение Федосеевой-Шукшиной. По словам Татьяны Александровны, Лидия Николаевна находится под дурным влиянием своей дочери Ольги. Мол, Парамонова служила верой и правдой знаменитой артистке, пока не стала неугодной ее наследнице.

По мнению Судец, Федосеева-Шукшина сможет вновь стать человеком, но только тогда, когда Ольга перестанет оказывать на нее влияние. Пока же Лидия Николаевна не заслужила прощения подруг, они не хотят ее ни видеть, ни слышать. "Предала из-за Оли своей. Этого я ей никогда не прощу!", – сказала Татьяна Александровна.

Интересно, что именно Ольга написала заявление в прокуратуру. В нем дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной указала, что Татьяна Парамонова обманом сняла с карты ее матери крупную сумму денег – полмиллиона рублей. Правда, до суда так и не дошло. Об этом писали "Дни.ру".

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2022, 20:30 Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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