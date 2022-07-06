"Прекрасные виды": горячая Бритни Спирс без лифчика раздвинула ноги перед камерой на пляже

Американская артистка Бритни Спирс наслаждается медовым месяцем со своим супругом Сэмом Асгари на берегу океана. 40-летняя певица не боится показать свое тело, а фанаты, кажется, видели уже все. На этот раз Бритни оголилась не полностью, а лишь частично.
В своем аккаунте певица показала фото и видео, на котором запечатлена без верха купальника. Спирс сняла бирюзовый лифчик, лежа в воде, позируя своему 28-летнему мужу и раздвигая ноги.
На кадрах Бритни Спирс выглядела невероятно счастливой и жизнерадостной. Певица забрала волосы в хвостик и надела массивные солнцезащитные очки. Образ был дополнен красивыми и стильными аксессуарами.
Во время отпуска Бритни Спирс и Сэм Асгари прокатились на яхте. Кадры они также показали поклонникам в соцсетях. Пара наслаждалась солнцем, танцевали и обнимались. Муж нежно обнимал Спирс за талию, пока певица позировала на камеру.
"Прыгать с острова на остров — безумие! Но я так довольна!" – рассказала Бритни Спирс.
Поклонники были невероятно счастливы увидеть такое откровение от любимой певицы. Многие отметили, что Бритни заметно похудела в последнее время, отчего стала еще более прекрасной.
"Красивая Бритни, прекрасные виды", – написали они.