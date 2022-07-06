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Шоу-бизнес
"Становится хуже": Молодящаяся хамка Долина ужаснула изменениями во внешности

"Становится хуже": Молодящаяся хамка Долина ужаснула изменениями во внешности

Лариса Долина в последнее время кардинально сменила имидж.
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Грядущей осенью российской королеве джаза стукнет 67 лет. Цифра внушительная, так что, неудивительно, что певица всеми силами пытается выглядеть моложе. Однако, по мнению специалистов, у Ларисы Долиной это не всегда выходит удачно.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

В последнее время внешность артистки потерпела изменения: она сильно похудела, стала носить яркие и порой экстравагантные наряды, а еще экспериментировать с прическами. Однако преображения звезды ужаснули стилиста Анвара Очилова, который жестко раскритиковал ее внешний вид. Первое, на что обратил внимание эксперт, – это ее волосы, которые временами похожи на гнездо. Специалист сравнил певицу с Надеждой Кадышевой, которая раньше тоже этим грешила, но в конце концов одумалась и стала выглядеть аккуратнее.

"С каждым разом я на нее смотрю и ужасаюсь, потому что вот это гнездо на голове становится хуже и хуже", – прошелся по внешности Ларисы Долиной стилист.

Второе – это наряды. Анвар Очаров уверен, что одежда и аксессуары, которые надевает на себя артистка, совершенно не молодят ее. Чаще ее вещи мятые, а их сочетание больше напоминает светофор. В общем, странно наблюдать в таком виде певицу, которая может себе позволить выглядеть намного лучше.

Стилист не оставил без внимания и тот факт, что у артистки очень большие требования к окружающим: она хамски относится к начинающим музыкантам, да и в целом к людям относится пренебрежительно. Хотя на самом деле с такой строгостью Лариса Долина должна бы обратиться к себе и своей внешности.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2022, 09:36
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