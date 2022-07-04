"Умер сегодня": Новорожденный малыш дочери Толкалиной скончался в жутких мучениях

В семье дочери Любови Толкалиной большое несчастье.

Наследница знаменитой актрисы, несмотря на свой достаточно юный возраст, уже счастлива в браке. Не так давно она сообщила поклонникам радостную новость о подготовке к родам. Правда, пока не своим: в интересном положении оказалась любимая кошка дочери Любови Толкалиной по кличке Пуля.

Наконец-то котята появились на свет – этот момент был полон радости и счастья для Марии, и тогда она еще не подозревала о том, какое горе ее ждет впереди. Дело в том, что новорожденные малыши друг за другом стали умирать. Первый – по кличке Звездочка – умер от синдрома угасания. Причем питомца медики пытались реанимировать, но безуспешно. К слову, именно этого котенка девушка хотела оставить себе.

Но на этом трагедии не закончились. Сегодня Мария рассказала о смерти еще одного своего малыша – по кличке Сусано, у которого нашли новообразования в почках. Как оказалось, котенок скончался в жутких мучениях, так как болел длительное время, а за его жизнь боролось дочь Любови Толкалиной вместе с врачами. К несчастью, помочь ему не удалось.

Убитая горем Мария Михалкова-Кончаловская вспомнила, как с нетерпением ждала родов своей любимой кошки. "Мне так счастливо представлялось это событие", – призналась девушка. А теперь дочь Любови Толкалиной не понимает, как так получилось, что долгожданные малыши ушли в мир иной.