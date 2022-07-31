"Положительный тест на беременность": Брезгующая защитой Шукшина нехило надулась

Мария Шукшина активно ведет социальные сети и делится с поклонниками главными новостями. Накануне она сообщила интересную весть.

Мария Шукшина ведет свой Telegram-канал, в котором любит рассуждать о насущном. Частенько звезда высказывает свое мнению на ту или иную тему. Например, во время пандемии коронавируса женщина яростно выступала против вакцинации, сама брезговала средствами защиты: масками, антисептиками, перчатками, которые необходимо было использовать, чтобы уберечься от страшного недуга.

Накануне актриса вновь затронула тему коронавируса в социальных сетях. Женщина сделала репост новости о том, что президент США Байден в очередной раз заразился ковидом. Это известие, по всей видимости, не на шутку возмутило звезду кино да так, что та нехило надулась, а именно стала делать провокационные предсказания за гранью здравого смысла..

"Главное, чтобы положительный тест на беременность Байдену не подсунули! И ведь поверят...", – написала она в микроблоге. Складывается впечатление, будто Мария Шукшина вовсе не воспринимает подобные новости всерьез. Кажется, что женщина воспринимает коронавирус как всемирный заговор.

Напомним, во время пандемии позиция актрисы возмутила многих россиян. Так, врачи даже написали ей коллективное письмо с предложением посетить красную зону и своими глазами увидеть, до чего доводит отказ от вакцинации.