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Шоу-бизнес
Адские муки: Изъеденная черными пятнами Долина бьется в припадке

Адские муки: Изъеденная черными пятнами Долина бьется в припадке

Лариса Долина продолжает удивлять народ.
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66-летняя королева джаза, несмотря на свой уже достаточно почетный возраст, старается не отставать от молодежи и оставаться на плаву: записывает совместные треки с кумирами подрастающего поколения, снимается в различных интернет-шоу и даже примеряет на себя ультрамодные образы. Причем Ларису Долину не останавливает даже то, что к ее экспериментам публика не всегда относится с позитивом и пониманием и порой высмеивает!

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Сейчас артистка готовится выпустить новый дуэт. Ну, а какая премьера без фотосессии? Кадры со съемок попали в Сеть и наверняка многих шокировали. Звезда под объективами камер, кажется, изображала игривую кошечку, однако ее кривляния больше смахивают на припадок, в котором она будто бы внезапно забилась.

Раздвинув ноги и слегка присев, Лариса Долина задорно крутила ягодицами и даже в какой-то момент с иронией в лице встала в позе тигрицы! Образ музыкальной дивы соответствовал ее новому амплуа: артистка вырядилась в обтягивающий костюм в леопардовом стиле. Однако принт в итоге создал впечатление, будто она изъедена черными пятнами.

Как себя чувствовала во время съемки королева джаза, остается только догадываться. Но, не исключено, что для Ларисы Долиной изображение сексуальности стало поистине адскими муками. Ведь в таком возрасте повторять кривляния молодых артистов, очевидно, очень непросто!

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Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2022, 16:46 Источник: Телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!" ✓ Надежный источник
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