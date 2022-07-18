"Мы сделали это": Как прошла тайная свадьба Дженифер Лопес

Наконец-то это свершилось: Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека!

Поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека ликуют – наконец-то их любимая пара связала себя узами брака. Накануне стало известно, что голливудские звезды тайно поженились в Лас-Вегасе. На торжестве не было журналистов – только родные и близкие.

Стилист певицы не смог долго хранить тайну и опубликовал фотографию свадебного наряда артистки. Дженнифер облачилась в минималистичное платье, дополнив образ белоснежной фатой.

Сама Лопес трогательно сообщила о смене статуса в социальных сетях. "Мы сделали это", – написала она. Она призналась, что двадцать лет терпения стоили того, все получилось так, как влюбленные хотели. Женщина также заявила, что в крошечной часовне они произнесли друг другу клятвы, а затем обменялись кольцами, которые теперь не снимут до конца дней.

По словам Лопес, это был день, о котором она давно мечтала. "Лучшая ночь", – добавила певица. Кстати, звезда решила сменить фамилию, так что теперь она Дженнифер Аффлек.

Напомним, звезды находились в отношениях много лет назад и даже планировали пожениться. Однако буквально накануне свадьбы пара рассталась. К счастью поклонников, они все-таки осознали через несколько десятков лет, что должны быть вместе и сошлись вновь.