Гор не выдержал переживаний: стало известно про уход молодого мужа Бабкиной

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" уже 31 год собирает уникальных исполнителей. Взять хотя бы Евгения Гора, который сегодня с головой погрузился в бизнес, а большую сцену решил оставить. Муж Надежды Бабкиной рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру" о причинах ухода.

"Сегодня мой бизнес по производству ароматических свечей для дома и косметики приносит очень хороший доход, который позволяет делать то, что я хочу, – радуется Евгений Гор. – Я произвожу все из натурального сырья – сои или кокоса, – их поставляют из Азии, поэтому текущая экономическая ситуация в мире и санкции меня не особо коснулись. И цены не поднял, и штат из 55 работников сохранил".

Как признался Гор, именно его парфюмерные бренды UCANDLES by Evgeni Gor и GOR MAISON, а вовсе не пение дают сегодня заработать. "Из пения я ушел давно, – пояснил артист. – Занимаюсь им очень редко – чтобы просто кайфануть. Например, как сейчас на "Славянском базаре". А вообще я не в музыкальной тусовке уже лет десять.

В свое время талант, прекрасный голос помог Евгению создать группу Unite It, которая в 2012 году даже прошла в финал национального отбора для участия в международном конкурсе песни "Евровидение". "Группу я тоже перерос, ведь возраст (Гору – 42 года – Прим. ред.) уже не позволяет танцевать под кавер-версии молодежных хитов", – объяснил музыкант.

Но завязал с эстрадной Гор, в том числе, из-за серьезного внешнего давления. С 2003 года, когда началась его история знакомства с Надеждой Бабкиной, артист сталкивался с различной травлей, в том числе, и со стороны "желтой" прессы.

"Меня подкосили, я вам честно скажу, – признался Гор. – Я, как эмпат, остро переживаю любую боль – свою и чужую. И поэтому не справился, ушел со сцены, долго не давал интервью и не фотографировался. Я просто не выдерживал всего этого, понимая, что нахожусь вообще не в своей тарелке. Я не люблю скандалы и интриги, люблю быть настоящим, а в шоу-бизнесе это не ценится".