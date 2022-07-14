Анатолий Ярмоленко из "Сябров" похвастался нереальным красавцем-внуком

Уже несколько лет в число музыкантов "Сябров" входит Анатоль Ярмоленко-младший, сын Анатолия Ярмоленко от старшей дочери. Он – настоящий красавец, богатырь! Кстати, обладатель приза зрительских симпатий конкурса "Детская Новая волна" в 2008 году. А теперь выступает в прославленном белорусском коллективе. Корреспондент "Дни.ру" пообщался с певцом.
"Мне 22 года, я женат, у меня есть ребенок, – рассказал внук руководителя "Сябров". – Меня часто спрашивают, не мешает ли мне родство с таким человеком и то обстоятельство, что я – его тезка. Всегда гордо отвечаю, что это мой дед. Я еще в животике у мамы слушал его песни. И рад, что продолжаю его дело. Я учился в Минском колледже искусств и в Вене, словом, подошел к делу серьезно. А первой песней "Сябров", которую я спел, была "Алеся".
Как признается Ярмоленко-младший, родственным положением он не пользуется. "У нас в коллективе все ребята равны, все очень дружные", – пояснил певец.
Стоит заметить, что мать Анатоля – певица Алеся, которая много лет тоже выступала с "Сябрами". "Сегодня дочь растит своего сына Макара (родился в 2016 году – Прим. ред.), она счастлива, может, еще вернется в группу, – заявил Анатолий Ярмоленко–старший. – Недавно мы вместе участвовали в телепроекте Первого канала "Две звезды", и были очень счастливы".