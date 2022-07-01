"В лоб получишь": Боярский рассказал о садистских наклонностях Фрейндлих

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих любят и уважают миллионы граждан нашей страны. Настоящую славу актрисе принесла роль Людмилы Прокофьевны Калугиной в легендарном советском кинофильме "Служебный роман". Впрочем, 87-летняя звезда отечественной сцены сыграли еще сотни ролей и бесчисленное количество раз выходила на театральную сцену. Она всегда относилась к себе со строгостью, проявляла на работе жесткий характер и, будучи настоящим мастером, доводила каждое дело до эталонного результата.
Однако мало кто знает, что строгость и жесткость легенды советского кино распространялась не только на нее саму, но и на коллег по цеху. Характер Алисы Фрейндлих выливался в настоящий садизм. Она запросто могла ударить человека. Об этом рассказал Народный артист России Михаил Боярский.
Две звезды отечественного экрана вместе играли в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", где Алиса Фрейндлих исполняла роль королевы Анны Австрийской. По словам же главного героя любимого миллионами зрителей кино, актриса является очень дотошным и придирчивым человеком.
Михаил Боярский подчеркнул, что Алиса Фрейндлих строго относится ко всему: от костюма до походки. Артист уверен, что в ее присутствии невозможно плохо сыграть. Есть риск получить по лицу.
"Она же на сцене снайпер: чуть что не так, сразу в лоб получишь!", – посетовал Михаил Боярский.
Меж тем, актер признался, что выступления Алисы Фрейндлих на сцены способны растрогать его. Кроме того, он рассказал, что любит бывать в гостях о выдающейся звезды отечественного кино.