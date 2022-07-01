"Любимый мужчина": Сияющая МакSим показала нежно обнимающего ее солидного красавца

У российской певицы МакSим было три красивых романа, но все они закончились печально. Сначала она встречалась со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, за которого тайно вышла замуж и родила от него дочь Александру. Потом у нее был роман с солистом группы Animal Jazz, Александром Красовицким. После этого певица снова влюбилась в бизнесмена Антона Петрова.
В последнее время певица ведет скрытный образ жизни и практически ничего не рассказывает о своей любви. Но на днях она ошарашила поклонников свежим снимком. На фото она предстала в обнимку с красавцем мужчиной, который нежно обнимал ее. Поклонники принялись хвалить и делать комплименты МакSим и ее спутнику.
"Замечательно смотритесь, родненькая наша Максимка, люблю, нежно обнимаю"; "Кто это? Для отца он слишком молодой"; "Я подумала, что это любимый мужчина Марины"; "Два прекрасных человека на одном фото"; "Вы очень здорово смотритесь. Вы всегда тепло и нежно отзываетесь о нем"; "Солидный такой человек", – написали в комментариях фолловеры.
Вскоре выяснилось, что на фото родной брат певицы МакSим. У них очень тесная семейная связь. Певица даже взяла себе псевдоним в честь брата.