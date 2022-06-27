"Нет никакого стиля": Бабкина раскатала напялившую мини и платформу МакSим за безвкусицу

Российская певица МакSим для многих является эталоном женственности и красоты. Но годы идут, а звезда пытается казаться девочкой.

Бизнесвумен и дизайнер одежды Юлия Гагуа в беседе с "Дни.ру" резко раскритиковала стиль одежды певицы МакSим и противопоставила ей выдержанную и экстравагантную Надежду Бабкину.

"В отличие от Максим у Надежды Бабкиной есть стиль. Она одета по возрасту. Хотя ей 70 лет, она выглядит достаточно современной. Надевает какие-то жакеты, брюки, подчеркивает свою эксцентричность. Она очень яркая. Она выбирает яркие цвета. То, что ей идет действительно. Она гармонично смотрится в этих образах. Также с помощью одежды она умеет скрывать какие-то недостатки своей фигуры. То есть видно, что она запаривается над своим образом, держит свое лицо. Мне это в ней нравится", – отметила дизайнер.

Она добавила, что Бабкиной тоже не помешало бы поменять крой и оттенки нарядов, что сделало бы ее еще более современной и улучшило бы ее внешний вид, она стала бы статуснее.

По словам дизайнера, если Надежда Бабкина отлично справляется с выдержкой стиля, то певице МакSим явно нужен стилист. Наравне с этой певицей Бабкина просто раскатала ее. Это становится ясно при первом же взгляде на ее сценические образы.

"Она застряла в 2000-х. Она там стрельнула, в нулевых такое носили. Потом она заснула и проснулась как будто в тех же 2000-х годах. Да, сейчас популярна эта мода, но она совсем по-другому интерпретируется. Так что она абсолютно уступает Бабкиной. У Максим нет никакого стиля", – отметила Юлия Гагуа.

В качестве примера она привела одну из публикаций МакSим в ее аккаунте, где она стала гостьей детского праздника.

"Она одевается не по возрасту. Максим 40 лет. На детские праздники она надевает мини и босоножки на платформе огромной. Во-первых, это неуместно. Это не по возрасту и не по ее статусу. Она любит кислотные цвета, что дешевит. Все очень вызывающе, все мини, все в обтяжку. Либо огромная платформа и платье принцессы и опять-таки мини. Сейчас так выглядеть звезде нельзя. Она пытается выглядеть как маленькая девочка. Я бы порекомендовала ей выглядеть более статусно, более натурально, чтобы подчеркнуть свою красоту. Подчеркнуть красоту своего голоса и силу своего духа. Это конечно не про кислотные цвета, не про мини, не про блестки и обтягивающие секси платья. Это конечно про другое. Потому что вместе с ней выросли все ее слушатели. Ей нужно тоже поменяться", – заключила эксперт.