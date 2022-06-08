"Умер": сообщившая о родах дочь Кончаловского похоронила своего малыша

Не так давно девушка вышла замуж, однако пока она не спешит делать родителей бабушкой и дедушкой. Зато Михалкова-Кончаловская души не чает в своей кошке по кличке Пуля. Именно она и принесла потомство – родились пятеро котят.
К несчастью, один из малышей умер накануне. Об этом наследница Егора Кончаловского сообщила в личном блоге. "Один котенок вчера умер, к сожалению. Мы его похоронили. Такое бывает с котятами, которые родились последними. Синдром угасания – так мне сказали врачи, которые пытались его реанимировать", – написала Мария Михалкова-Кончаловская.
Как отметила убитая горем девушка, именно этого малыша она хотела оставить себе. Предположительно, это была девочка с пятнышком на спине. Мария опубликовала фотографии гробика и могилы. Она соорудила небольшое надгробие с надписью "Наша звездочка".
Напомним, Мария Михалкова-Кончаловская решила не идти по стопам родителей. Вместо театрального училища девушка отправилась в художественное. Наследница Егора Кончаловского много рисует, часто – на околобиблейские темы. На днях в Москве открылась первая персональная выставка Марии.
На открытии собралась вся семья. Поддержать начинающую художницу пришли родители, бабушка Наталья Аринбасарова, супруг Никита, а также звездные друзья, в частности Никас Сафронов.