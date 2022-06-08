Вскрылась правда об отношениях дочери с Толкалиной и Кончаловским

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский являются родителями 21-летней Марии Кончаловской.

Актриса и режиссер долгое время состояли в незарегистрированном браке, а потом разошлись. Фактически звезды перестали быть парой, когда их общей дочери было всего 8 лет. При этом Любовь Толкалина и Егор Кончаловский сумели сохранить дружеские отношения ради общей наследницы. Мария же всегда тесно общалась с обоими родителями.

О своих отношениях с мамой и папой Кончаловская рассказала журналистам на открытии своей первой выставки, которое состоялось 5 июня – в день рождения девушки. Мария призналась, что организовать мероприятие ей помог отец. Именно к нему она обращается за любой помощью и советом. У Кончаловского всегда есть свое мнение и четкая позиция по любому вопросу, которая в большинстве случаев совпадает с тем, что думает сама Мария. Режиссера дочь считает этаким серым кардиналом.

Что касается отношений с матерью, то вскрывшаяся о них правда может кому-то показаться странной. Кончаловская призналась в беседе с StarHit, что она никогда не идет за советом к матери, потому что Толкалина – "человек воздушный", который, к тому же, любит быть в центре внимания. Мать и дочь просто общаются на равных, часто делают что-то вместе и всегда этому рады.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как дочь Любови Толкалиной испытала настоящий экстаз.