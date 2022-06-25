Пугающе похожа! Публике показали копию онкобольной Заворотнюк

Накануне дочь Анастасии Заворотнюк показала себя. Анна опубликовала фотографию, на которой позирует на фоне живописного пейзажа: белых колонн и зеленых деревьев. Девушка сейчас отдыхает в Турции и наслаждается отпуском. "Лето – это всегда романтика", – подписала снимок наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Поклонники девушки засыпали ее комплиментами и отметили, что она поразительно похожа на мать. "Копия своей мамы. Анастасия Заворотнюк – кумир моего детства. Вы очень красивая девушка", "Анечка, вы очень красивая и очень похожи на маму", "Анна, вы сегодня красивая в летнем образе. Я вам завидую", "Вы так прекрасны. Как принцесса из сказки", "Анна, вы прекрасна", "Вы невероятно красивая и очаровательная", – написали пользователи сети.
Действительно, Анна – копия онкобольной родительницы. Стоит отметить, что в Сети порой говорят, что девушка даже пугающе похожа на свою мать. Ведь нередко дети повторяют судьбы своих родителей. Однако жизни Анастасии Заворотнюк сейчас не позавидуешь.
Напомним, артистка уже долгое время борется с онкологическим заболеванием. Родственники звезды стараются оберегать ее от посторонних глаз, поэтому не раскрывают деталей ее болезни. Очевидно одно – родственники женщины раздавлены ее болезнью и очень переживают за ее здоровье.