Осталась без ног, пережила измену, впала в отчаяние: нацепившая розовые очки Заворотнюк отказалась принимать реальность

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет страдает от тяжелого онкологического заболевания.

В эти годы актриса не выходит на связь с поклонниками, поэтому все, что остается людям, – это следить за соцсетями ее взрослой дочери Анны. Наследница Анастасии Заворотнюк активно ведет свой микроблог, часто делится с фолловерами личными снимками и собственными мыслями. Правда, о больной матери речь практически не заходит, несмотря на то, что девушка очень несчастна из-за ее болезни.

Сегодня Анна Заворотнюк решила рассказать подписчикам о своем детском увлечении. В детстве Анна познавала мир через сказки, как и многие другие дети. Однако она все же отличалась от тех сверстников, которые любили лишь развлекательные сюжеты. Жизнь глазами Заворотнюк-младшей в те годы сравнима с жестокой реальностью, где о женскую любовь вытирают ноги.

Дело в том, что кумиром малышки была героиня Андерсена Русалочка, которая по воле природы осталась без ног, затем их обрела, но все равно пережила измену любимого и окончательно впала в отчаяние, когда мечты на личное счастье рухнули. Отдушину девочка находила лишь в мультике о русалочке Ариэль, в котором можно было отказаться принимать суровую реальность. За основу в нем взят сюжет книги, но с гораздо более позитивной подачей.

Анна Заворотнюк призналась, что в детские годы она могла смотреть мультфильм об Ариэль по несколько раз в день и даже знала наизусть все диалоги из картины. Когда Анна рассказала о любимом мультике, ее подписчики не преминули заметить, что оригинальная "Русалочка" довольно трагична, намекнув на то, что девушка нацепила розовые очки. Дочь Анастасии Заворотнюк согласилась, но оказываться от любимого мультфильма не стала.