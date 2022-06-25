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Шоу-бизнес
Лизала, кусала, посасывала: вывалившая развороченные гениталии Мадонна закатила гей-оргию

Лизала, кусала, посасывала: вывалившая развороченные гениталии Мадонна закатила гей-оргию

На днях Мадонна устроила концерт, приуроченный к "месяцу гордости" представителей ЛГБТ. На сцене звезда устроила настоящую оргию.
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На содомистскую вечеринку собралась целая толпа. На сцене пенсионерка вытворяла что-то дикое, причем вместе с молоденькой рэпершей, которая годится ей во внучки. 63-летняя перекаченная силиконом Мадонна обжималась с девушкой, а та в свою очередь ее лизала, кусала и посасывала во всех возможных местах.

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На кадрах с концерта в Нью-Йорке артистка предстала в полуобнаженном виде. Срам Мадонны прикрывали лишь короткие шортики и ажурный бюстгальтер. Мощные ноги звезда утянула в сетчатые колготы.

Судя по всему, от такого поведения Мадонны публика была в восторге. Народ неистово кричал при виде гей-оргии на сцене, топал ногами и всячески одобрял содомистские наклонности пенсионерки, облизывающей молоденькую коллегу. А вот российские пользователи Сети оказались куда более сдержаны, многие осудили действия певицы и отметили, что в ее возрасте пора бы уже вести себя поскромнее.

Впрочем, судя по всему, Мадонна живет по принципу "седина в бороду – бес в ребро". Недавно знаменитость выкатила собственный NFT – виртуальный актив, невзаимозаменяемый токен, с помощью которой создается цифровой слепок для любого уникального предмета.

Певица же посчитала, что самое ценное, что она может представить, – развороченная многолетними стараниями молодых любовников вагина. Говорят, половые органы, которые виртуальная Мадонна вывалила в своем NFT-арте, – точная копия реальных.

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Фото: Cinetext/Distler / Distler / www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2022, 13:57 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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