"Потеряла 9 детей": В утробе Шэрон Стоун оказалось целое кладбище

Как известно, голливудская актриса преуспела не только в карьере, но и в делах семейных. У звезды трое детей, причем каждого ребенка она не побоялась взять из детского дома. Исполнительница главной роли в картине "Основный инстинкт" с 2000-го года усыновила трех мальчиков. Но, кажется, последнее заявление Шэрон Стоун объясняет ее стремление к столь добрым и благородным поступкам.
Как оказалось, актриса ранее пыталась сама родить ребенка. И попыток было очень много – целых девять! Однако стать матерью своих биологических детей у нее так и не получилось: каждая попытка заканчивалась для голливудской звезды большой трагедией. "Я потеряла девять детей в результате выкидышей", – откровенно призналась на весь мир актриса. Получается, что в утробе звезды целое кладбище!
Судя по комментарию Шэрон Стоун, она до сих пор убита горем и оплакивает смерть ее так и не родившихся наследников, ведь эту потерю она назвала "глубокой". Актриса также высказала уверенность в том, что каждой пережившей подобное женщине нужно это обсуждать, но, как правило, не с кем. По ее мнению, представительницы прекрасного пола обычно справляются с этим в одиночку и скрывают трагедию от мира из-за ощущения проигрыша и неудачи.
"Женское здоровье и благополучие, вынужденное поддерживать мужскую идеологию, на самом деле стали слабыми и угнетенными", – заключила Шэрон Стоун.