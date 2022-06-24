"Приятно смотреть": Пышногрудая Стриженова вывалила прелести перед камерой

Екатерина Стриженова на протяжении многих лет является бессменной ведущей программы "Доброе утро" на Первом канале. Для своевременного выхода в эфир телеведущей приходится вставать затемно. При этом она всегда отлично и бодро выглядит.
На днях Стриженова показала в своем телеграм-канале свежее фото, на котором предстала в ярко-голубом дизайнерском платье. В столь ранний час Стриженова выглядела как всегда сногсшибательно. На ее лице был сдержанный макияж с акцентом на губы. Волосы были уложены как всегда лаконично и строго с пробором посередине.
На втором снимке Стриженова предстала полубоком. Такой ракурс выгодно подчеркнул ее соблазнительную здоровенную грудь. Было заметно, что она у нее просто огромна.
"Продуктивной вам пятницы и теплых выходных!" – написала Стриженова.
Фанаты пришли в восторг от увиденного. Они осыпали 54-летнюю Екатерину комплиментами и пожеланиями.
"Екатерина, вы такая красотка, а фигура Екатерины Стриженовой! Восхищаюсь вами"; "Бодрит"; "Красота необыкновенная, эталон нежности и красоты"; "Все прекрасно в этой женщине, вы никогда не меняетесь, вы такая же, как много лет назад, подскажите эликсир молодости"; "Приятно на вас смотреть", – написали фолловеры.