"Рисковала жизнью": у Заворотнюк появились страшные камни

Анастасия Заворотнюк уже почти три года лечится от рака – у нее обнаружили злокачественное новообразование мозга. Но подробности состояния матери Аня сообщает крайне редко и неохотно. Зато регулярно делится на своей странице подробностями своей красивой жизни – дорогие отели, роскошные рестораны, фешенебельные курорты. Сейчас наследница звезды нежится под солнцем турецкого Бодрума.
В социальной сети звездной наследницы появилась фотография страшных острых камней. Но Анна отважно взобралась на них и позирует. Причем кадров удачных так много, что Завортнюк не могла решить, каким поделиться с поклонниками. "На первой мне больше нравится фон, будто бы я на Марсе, а на второй поза и лицо лучше", – сетует на многообразие выбора Аня.
Как хорошо, когда в жизни нет иных забот, кроме как выбора кадра фото на пляже и ракурса!..
"Фото как в рекламе с Джессикой Альбой", – хвалит она подруга Аню. "Никогда не забуду, как я лазила за тобой по камня", – пишет другая подруга. "Потому что ты настоящий друг, жизнью рисковала ради друга, такое не забывают", – благодарная ей дочь Заворотнюк.