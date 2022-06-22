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Шоу-бизнес
"Рисковала жизнью": у Заворотнюк появились страшные камни

"Рисковала жизнью": у Заворотнюк появились страшные камни

У актрисы Анастасии Заворотнюк в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым родилось двое детей – Анна (род. 14 января 1996) и Майкл (род. 13 июля 2000 в США). Анна окончила вуз в Нью-Йорке и работала там продюсером. Но потом поняла, что быть блогером интереснее и хлебнее, поэтому вернулась в Москву.
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Анастасия Заворотнюк уже почти три года лечится от рака – у нее обнаружили злокачественное новообразование мозга. Но подробности состояния матери Аня сообщает крайне редко и неохотно. Зато регулярно делится на своей странице подробностями своей красивой жизни – дорогие отели, роскошные рестораны, фешенебельные курорты. Сейчас наследница звезды нежится под солнцем турецкого Бодрума.

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Сюжеты Больные раком звезды

Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

В социальной сети звездной наследницы появилась фотография страшных острых камней. Но Анна отважно взобралась на них и позирует. Причем кадров удачных так много, что Завортнюк не могла решить, каким поделиться с поклонниками. "На первой мне больше нравится фон, будто бы я на Марсе, а на второй поза и лицо лучше", – сетует на многообразие выбора Аня.

Как хорошо, когда в жизни нет иных забот, кроме как выбора кадра фото на пляже и ракурса!..

"Фото как в рекламе с Джессикой Альбой", – хвалит она подруга Аню. "Никогда не забуду, как я лазила за тобой по камня", – пишет другая подруга. "Потому что ты настоящий друг, жизнью рисковала ради друга, такое не забывают", – благодарная ей дочь Заворотнюк.

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Фото: Социальный сети
Автор: 22 июня 2022, 11:17
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