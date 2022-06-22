"Рисковала жизнью": у Заворотнюк появились страшные камни

У актрисы Анастасии Заворотнюк в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым родилось двое детей – Анна (род. 14 января 1996) и Майкл (род. 13 июля 2000 в США). Анна окончила вуз в Нью-Йорке и работала там продюсером. Но потом поняла, что быть блогером интереснее и хлебнее, поэтому вернулась в Москву.

прочитано 321 раз