"Слава Богу": измученная раком Заворотнюк сделала заявление

Стало известно о сложностях лечения Анастасии Заворотнюк.

Несколько лет назад выяснилось, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Любимицу миллионов сразила болезнь, а именно злокачественная опухоль. Все это время звезда "Моей прекрасной няни" боролась за жизнь и проходила лечение. Говорят, что медикаментозная терапия сильно ударила по органам актрисы. Стоит отметить, что Заворотнюк больше не появляется на публике, а о ее состоянии можно узнать лишь от старшей дочери.

Несмотря на непростую обстановку в мире, у семейства Заворотнюк не возникло трудностей с лечением артистки. По словам Анны, они снабжены всеми необходимыми лекарствами. "Слава Богу, нет, пока ничего такого не ощутили", – сделала заявление наследница звезды.

Недавно Анна поведала, что ее мать стойко справляется со всеми невзгодами страшного недуга. Она добавила, что рак – опасное заболевание, однако ее родительница со всем справится – в этом она уверена. Также она отметила, что частенько находится рядом с Анастасией. Так, она старается посещать мать каждую неделю.

Заворотнюк призналась, что известие о болезни родственницы стало для нее шоком. Анна заявила, что практически год не могла собраться и заставить себя что-либо делать. Модель добавила, что в тот период времени она сильно похудела, так как была измучена болезнью матери.