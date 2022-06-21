Господи, помилуй! Сокрушенная смертью малыша Кончаловская хлещет черными слезами после родов

Совсем недавно Мария Михалкова-Кончаловская пережила серьезную утрату. Вскоре после долгожданных родов любимой питомицы молодой женщине пришлось похоронить одного котенка. Малыша, которого дочь Любови Толкалиной хотела оставить себе, к огромному сожалению, не удалось реанимировать, и эта смерть сокрушила хозяйку.
Несмотря на тяжелую потерю, Мария сумела двигаться дальше и продолжать жить активной жизнью. Сегодня в своем телеграм-канале дочь Кончаловского с восторгом рассказала о своем участии в Московской неделе моды. Марию очень обрадовал тот факт, что у молодых российских дизайнеров появилась хорошая возможность показать свои работы.
"Мой институт МХПИ тоже принял участие, а я выступила в роли модели," – похвасталась довольная наследница знаменитой актрисы.
В подкрепление своих слов дочь Толкалиной опубликовала собственное фото, на котором она предстала в экстравагантном наряде в виде белого боди поверх черного костюма. Еще более вызывающим оказался макияж женщины. Под глазами модели растеклись темные пятна, отчего сложилось впечатление, будто женщина хлещет черными слезами.
Не все пользователи сумели высоко оценить образ, кому-то так и захотелось воскликнуть: "Господи, помилуй!". Некоторым после вида черных слез и вовсе на ум почему-то пришла трагичная смерть малыша, которая недавно сокрушила дочь Любови Толкалиной.