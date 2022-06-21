Совсем другой человек: после пластики Бабкина перестала быть собой

Лишь некоторые звезды открыто говорят о том, что делали пластические операции. Зачастую бывает наоборот – артисты до последнего держат в секрете то, что изменили внешность. В случае с Надеждой Бабкиной молчать уже бессмысленно. Она стала совершенно другим человеком после пластики.
Официально народная артистка России Надежда Бабкина признавалась лишь в процедурах для красоты, которые не требуют хирургического вмешательства. Обычно это услуги косметолога, микротоковая терапия, инфракрасная баня, правильное питание. Не секрет, что Бабкина уже давно практикует интервальное голодание. Певица уверена, что этот метод отлично помогает поддерживать тело в форме и работает гораздо эффективнее всяких диет.
Но если посмотреть на архивные кадры Надежды Бабкиной и сравнить их со свежими кадрами, станет ясно, что без пластики не обошлось. Ведь она совсем другой человек. На некоторых фотографиях ее и впрямь не узнать. Вполне возможно, иногда она перебарщивает с ретушью.
Когда-то 72-летняя Бабкина была крупной и румяной. Теперь же она худосочная и даже в какой-то степени костлявая. К примеру, у нее заметны выпирающие скулы, которые еще называют линиями молодости.