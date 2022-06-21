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Шоу-бизнес
Совсем другой человек: после пластики Бабкина перестала быть собой

Совсем другой человек: после пластики Бабкина перестала быть собой

Многие звезды не раз делали себе пластику и прибегали к аппаратным процедурам для поддержания молодости. Но не все могут сделать это, не теряя себя.
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Лишь некоторые звезды открыто говорят о том, что делали пластические операции. Зачастую бывает наоборот – артисты до последнего держат в секрете то, что изменили внешность. В случае с Надеждой Бабкиной молчать уже бессмысленно. Она стала совершенно другим человеком после пластики.

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Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Официально народная артистка России Надежда Бабкина признавалась лишь в процедурах для красоты, которые не требуют хирургического вмешательства. Обычно это услуги косметолога, микротоковая терапия, инфракрасная баня, правильное питание. Не секрет, что Бабкина уже давно практикует интервальное голодание. Певица уверена, что этот метод отлично помогает поддерживать тело в форме и работает гораздо эффективнее всяких диет.

Но если посмотреть на архивные кадры Надежды Бабкиной и сравнить их со свежими кадрами, станет ясно, что без пластики не обошлось. Ведь она совсем другой человек. На некоторых фотографиях ее и впрямь не узнать. Вполне возможно, иногда она перебарщивает с ретушью.

Когда-то 72-летняя Бабкина была крупной и румяной. Теперь же она худосочная и даже в какой-то степени костлявая. К примеру, у нее заметны выпирающие скулы, которые еще называют линиями молодости.

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Надежда Бабкина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 21 июня 2022, 14:50 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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